В Киеве открыли первую smart-улицу с бесплатным Wi-Fi, зарядками для электромобилей, «умным» освещением и системой мониторинга воздуха





Как и было обещано ранее, в Киеве после реконструкции открыли улицу Салютную, которая стала первой в столице (и, возможно, во всей Украине), smart-улицей. Она получила ряд электронных систем и решений, призванных повысить комфорт и безопасность для жителей города.

Отмечается, что после реконструкции smart-улица Салютная оборудована инновационными устройствами: бесплатным городским Wi-Fi-доступом; камерами видеонаблюдения (с распознаванием номеров автомобилей и лиц людей); системой «умного» освещения. Последняя меняет интенсивность освещения в зависимости от времени суток и наличия людей или автомобилей на улице, что позволит сэкономить от 40% до 80% электроэнергии. Также в наличии имеются лавочки с зарядными устройствами и USB-портами для подзарядки мобильных гаджетов, питающимися от солнечных панелей, кнопка экстренного вызова полиции, две станции для подзарядки электромобилей.

Вместе с тем, на Салютной установлена первая стационарная станция мониторинга качества воздуха. Это часть проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City. Датчик на Салютной будет анализировать воздух по 8 различным показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура, влажность и атмосферное давление. Сегодня контроль качества воздуха во всех районах столицы осуществляется благодаря мобильной лаборатории, которая ежедневно делает забор и анализ образцов воздуха. Собранные данные можно посмотреть онлайн.

В дальнейшем планируется использовать smart-улицу в качестве тестового полигона для других «умных» городских систем. Украинские разработчики смогут протестировать свои решения в реальных городских условиях, чтобы доработать их в случае необходимости ещё до фактического запуска в коммерческую эксплуатацию.

Для любителей активного отдыха на smart-улице предусмотрена выделенная полоса для велосипедистов и роллеров. Здесь же открыт пункт проката велосипедов. Ещё на реконструированной улице Салютной можно обнаружить сухой фонтан с подсветкой и разноцветные баки для раздельного сбора мусора.

Как сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, все средства на оборудование smart-улицы были предоставлены девелепорской компанией, которая строит здесь же жилой комплекс, а роль города была чисто технической.

Источник: Официальный портал Киева, АСПИ, Kyiv Smart City