В Киеве появится «Сільпо» в стиле S.T.A.L.K.E.R. — новый тематический магазин заработает с завтрашнего дня

Сеть продуктовых супермаркетов «Сільпо» выделяется среди других, в частности, дизайнерскими магазинами на ту или иную тематику — и вот сегодня компания анонсировала открытие нового такого магазина в Киеве, который стилизован под известную украинскую игровую франшизу STALKER. Его открытие «Сільпо» анонсировала стилизованным роликом на официальной странице в Facebook.

Новый сталкерский «Сільпо» будет ждать посетителей уже завтра (открытие в 12:00) на ул. Мартовской, 12а рядом с жилым комплексом «Комфорт-Таун».

«Для нас это важное событие и своеобразный символ жизнеспособности украинцев, потому и концепт оформления кое-что об этом. И вообще вся работа над открытием супермаркета была об этом» из текста анонса «Сільпо»

Идея создать магазин «Сільпо» в стиле S.T.A.L.K.E.R. появилась у команды еще летом прошлого года, а оформление разработали в сотрудничестве с единомышленниками из GSC Game World. Несмотря на полномасштабное вторжение России в «Сільпо» смогли найти необходимые ресурсы и реализовать проект — команда собрала оборудование, эвакуированное из других «Сільпо» и перевезла все необходимое в этот новый и почти готовый супермаркет.

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Чтобы скорректировать ожидания, администрация предупреждает, что мутантов и аномалий нет, а некоторые артобъекты не успели завершить — их обещают доработать уже после победы.

По состоянию на конец июля 2022 года сеть «Сільпо» включала более 100 тематических дизайнерских супермаркетов и 4 деликатес-маркета Le Silpo, каждый из которых имеет свой дизайн. Что касается S.T.A.L.K.E.R., ранее GSC GameWorld перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. на 2023 год и после июньских анонсов разработчиков в рамках расширенной презентации Xbox новостей об игре больше не было.