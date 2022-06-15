«Зона открывает нам новый мир!». GSC GameWorld показала вступительную катсцену S.T.A.L.K.E.R. 2 и показала, как изменилась жизнь разработчиков после начала войны

Под конец 2-часовой расширенной презентации Xbox, состоявшейся вечером 14 июня, украинская студия GSC GameWorld показала два новых видео о долгожданной игре S.T.A.L.K.E.R. 2 — новый и очень сильный выпуск дневника разработчиков и вступительную внутриигровую катсцену под названием «Вход в Зону» / Enter the Zone.

Дневник разработки: Во время войны

Первое видео — «Дневник разработки: Во время войны» содержит кадры из киевского офиса GSC Game World довоенных времен и показывает, как изменилась жизнь работников после 24 февраля и начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Видео объединяет вместе истории сотрудников GSC GameWorld из разных украинских городов — Киева, Ирпеня, Мариуполя. Оно призвано еще раз напомнить всему миру, что нынешняя реальность украинцев и Украины — беспощадная и циничная война, а россия — страна-агрессор, поддерживающая терроризм. Немало сотрудников сейчас временно оставили работу и защищают Украину в рядах ВСУ, а многие не смогли рассказать свою историю из соображений безопасности.

«Война меняет все. Разделяет жизнь на «до» и «после». Вынуждает привыкать к новой реальности, где в собственном доме приходится искать более «безопасные» места. Некоторым из украинцев пришлось уехать из родной страны, другим — посвятить себя волонтерству или двинуться навстречу опасности с оружием в руках, потому что нужно защищать свое. GSC Game World — украинская компания, поэтому наша история похожа. Каждый на своем месте и прилагает усилия для победы Украины. В то же время, не покидая разработку игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, релиз которой стал для нас еще более важным и символическим. Хотя раньше представить, что стремиться выпустить игру можно еще больше, было невозможно. 111 дней, как война пришла в дом к каждому украинцу. И она продолжается. До сих пор собирает свой урожай и горе. До сих пор мы сопротивляемся и верим в победу». GSC GameWorld

В описании видео на YouTube разработчики GSC Game World добавили ссылку на фандрейзинговую платформу сбора пожертвований UNITED24, которая за первый месяц помогла собрать в поддержку Украины более $52 млн, и призвали мир продолжать помогать.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

« Вход в Зону » / Enter the Zone

Частью выступления GSC GameWorld на расширенной презентации Xbox также стала демонстрация вводной катсцены с красноречивым названием. Видео одновременно отсылает к оригинальному сталкеру — стилистике и графике — и к известному шоу Netflix «Удивительные чудеса» (момент, где небо подсвечивается красным цветом, и кажется, что вот-вот появится Ловец разума).

В ролике, в частности, показывают грузовик, который двигается по дороге в направлении Зоны отчуждения. Кроме водителя в салоне грузовика находится неизвестное устройство. По дороге водитель слушает радио. В эфире — интервью с доктором Далиным, руководителем Научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Диктор спрашивает, достаточно ли защищен Периметр, окружающий Зону, на случай внезапного выброса энергии, а тот уверяет, что безопасность была в приоритете на этапе строительства объекта.

«Зона открывает нам новый мир! Мы можем остаться в старом из-за страха перемен… но скажите мне, вы бы хотели, чтобы наши потомки запомнили нас трусами? Или тем, кто решился сделать шаг навстречу новому, лучшему человечеству?» доктор Далин о НИИЧАЗ

В это время на горизонте бушует буря и это, очевидно, выброс паранормальной энергии из Чернобыльской АЭС, а диктор по радио говорит об эвакуации и вспоминает, что недавно в этом же регионе произошел похожий инцидент.

Под конец видео показывают, что на самом деле грузовик везет еще одного пассажира, лежащего без сознания в кузове, а заканчивающийся ролик кадром со сталкером, стоящим напротив мощной аномалии. Также в ролике GSC GameWorld еще раз подтвердила новое релизное окно S.T.A.L.K.E.R. 2, которое уже сообщили накануне — шутер выйдет в 2023 году.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Днем ранее GSC GameWorld подтвердила, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет российской озвучки — только украинский и английский.