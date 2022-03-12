В Киеве запустили сайт для подачи заявок на обеспечение доступа к интернету в укрытиях

Прямо сейчас интернет-связь проводят в укрытия столицы Украины. Чтобы экстренная информация, связь с родными и помощь оставались доступными для жителей Киева. Проект реализуется Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами.

«Во время войны коммуникация и быстрый доступ к информации очень важны. Благодаря интернету люди могут узнать информацию о своих родных и друзьях, следить за новостями и новыми ограничениями, вводимыми в связи с военным положением, координировать и получать помощь и другое. Призываем присоединиться к проекту и обеспечить установку и подключение Wi-Fi точек по заявкам киевлян с нашей платформы за свой счет. Слава Украине!», — гласит публикация.

Чтобы подать заявку на проведение интернета нужно перейти по этой ссылке. После этого с вами свяжутся и сообщат о выезде монтажника. Обязательно предупредите окружающих, что вы планируете подать заявку на установку Wi-Fi, ради безопасности встретьте монтажника интернет-провайдера.

Также помочь поддержать жителей Киева могут желающие провайдеры. Для этого им нужно подать заявку здесь. А тут можно ознакомиться с картой укрытий столицы.

Ранее была создана онлайн-карта с отмеченными на ней автоматами с бесплатной питьевой водой и бюветами. Она доступна и в приложении «Киев Цифровой».