В Китае представлен премиальный электрический седан Nio ET7 — запас хода 1000+ км, разгон до 100 км/ч за 3,9 с и полноценный автопилот

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Китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla»‎ в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.

Nio ET7 построен на двухмоторной платформе мощностью 480 кВт (180 кВт электродвигатель с постоянными магнитами на передней оси и 300 кВт асинхронный электродвигатель — на задней оси), что соответствует 653 л.с. Пиковый крутящий момент составляет 850 Н•м, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 с. Для сравнения, грядущая 1100-сильная Model S Plaid сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за 2 с.

Запас хода базового Nio ET7 с аккумулятором емкостью 70 кВт•ч — 500 км (по циклу NEDC). Для варианта с аккумулятором емкостью 100 кВт•ч обещают 700 км на одном заряде, а топовая версия с твердотельным аккумулятором емкостью 150 кВт•ч способна преодолевать свыше 1000 км пути без подзарядки.

Новое детище «китайской Tesla» также впечатляет комплексом разных сенсоров и подсистем для автономного вождения. «Мозг» Nio ET7 — суперкомпьютер Adam на базе четырех SoC NVIDIA Orin (одна такая SoC насчитывает 17 млрд транзисторов и обеспечивает производительность до 254 TOPS.). То есть, суммарно получается 48 процессорных ядер, 8096 ядер CUDA, 256 тензорных ядер третьего поколения и итоговая вычислительная мощность 1016 TOPS. Как сообщается, Adam способен обрабатывать 8 ГБ данных в секунду.

Дополняющий суперкомпьютер комплекс NIO Aquila Super Sensing состоит из 33 высокочувствительных компонентов, включая 11 камер разрешением 8 Мп каждая, один сканер LiDAR, радары 5 мм, 12 ультразвуковых сенсора, два блока высокоточного позиционирования, V2X и ADMS. Что интересно, на дизайн это обилие датчиков практически никак не повлияло.

Если говорить о возможностях автономного вождения, Nio здесь использует подход Tesla — есть стандартный бесплатный набор функций безопасности и расширенный пакет, предлагающийся за отдельную плату (необходимо покупать подписку).

Стоимость базового Nio ET7 в Китае — 448 000 юаней (~$69 000 долларов США) без каких-либо льгот. Он также будет доступен в рамках программы Battery-as-a-Service, которая предполагает более низкую цену и ежемесячную плату за аккумулятор. Сейчас Nio принимает предзаказы на Nio ET7 с внесением депозита в 5000 юаней (772 долларов), а старт поставок намечен на первый квартал 2022 года.