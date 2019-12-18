NVIDIA представила платформу DRIVE AGX Orin для автономных автомобилей и роботов

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Компания NVIDIA представила новую программно-аппаратную платформу NVIDIA DRIVE AGX Orin, которая призвана стать основой для самоуправляемых автомобилей и автономных роботов.

Платформа включает новую систему-на-чипе Orin, которая содержит 17 млрд транзисторов и разрабатывалась на протяжении четырёх лет. Чип включает графическую архитектуру NVIDIA нового поколения, вычислительные ядра ARM Hercules, акселераторы глубокого обучения и компьютерного зрения. Совокупно компоненты чипсета способны обрабатывать 200 трлн операций в секунду, что в 7 раз превышает возможности SoC предыдущего поколения NVIDIA Xavier.

Чипсет Orin разработан с целью использования в широком перечне приложений и глубоких нейронных сетях, которые работаю одновременно в автономных транспортных средствах и роботах. Новая платформа DRIVE AGX Orin создана таким образом, что может использоваться для создания самоуправляемых автомобилей с уровнем автономности от Level 2 до Level 5 (полностью автономные автомобили).

Она позволит OEM-производителям разрабатывать крупномасштабные и сложные семейства программных продуктов. Поскольку и Orin, и Xavier программируются с помощью открытых API-интерфейсов и библиотек CUDA и TensorRT, разработчики могут использовать свои наработки в нескольких поколениях продуктов.

Семейство NVIDIA DRIVE AGX Orin будет включать в себя ряд конфигураций, основанных на единой архитектуре. Платформа будет использоваться для автомобилей, которые запустятся в производство в 2022 году.

Источник: NVIDIA