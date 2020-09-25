Посмотрите, как прототип Tesla Model S (Plaid) «уделывает» McLaren P1 на трассе Лагуна Сека





23 сентября Tesla провела батарейную презентацию Battery Day — на ней, в числе прочего, анонсировали новую 1100-сильную Model S Plaid за $139 990 (в базовой комплектации). На стриме показали кадры с тестового заезда прототипа нового флагманского седана Tesla на трассе Лагуна Сека, в рамках которого авто показало лучшее время круга (в своем классе) — 1:30.3. Теперь же появилось видео этого заезда. Ролик выложил профессиональный автогонщик Себастьян Феттель (нет, не четырехкратный чемпион мира серии Формула-1, а другой Феттель). Ролик позволяет «проехать» от начала до конца вместе с профессиональным автогонщиком Йоханнесом ван Овербеком, пилотировавшим автомобиль.

В прошлом году более ранний прототип Model S на полноприводной трансмиссии Plaid с тремя электродвигателями показал не столь хорошее время круга — 1:36.55. То есть, Овербеку на новом прототипе удалось улучшить результат на 6,5 сек. Это также на 3 секунды лучше результата Lucid Air (1:33), которым производитель хвастался ранее в этом месяце. Более того, Овербеку на Model S Plaid удалось превзойти Рэнди Побста на McLaren P1 (1:30.71). Прототип Model S Plaid на Лагуна Сека выступил на уровне суперкаров Porsche 918 Spyder и McLaren Senna (P15) стоимостью в $1 млн.

Некоторые предположили, что Tesla модифицировала салон, чтобы показать лучшее время. Однако Феттель сообщил, что только водительское сиденье было заменено ковшом сугубо из соображений безопасности. Что же касается спортивных шин (вариация Michelin sport cup 2, по словам Феттеля, похожая на Michelin Pilot Sport Cup 2 R), такие же будут использоваться и для серийной модели.

Глава Tesla Илон Маск убежден, что к моменту выхода серийной версии этот результат удастся улучшить еще на три секунды, и Model S Plaid станет самой быстрой из серийно выпускаемых автомобилей. Нам остается только еще раз продублировать характеристики Model S Plaid.

Три электродвигателя и полный привод.

Разгон с 0 до 100 км/ч — меньше 2 с.

Максимальная скорость — 320 км/ч.

Запас хода на одном заряде батареи — около 840 км.

Время преодоления отрезка длиной четверть мили — меньше 9 с.

Стартовая цена — $139 990.

P.S. Если вы вдруг забыли, то Plaid, как и название режима Ludicrous — отсылка к Spaceballs, кинопародии на классическую трилогию «Звездные войны».

Источник: Electrek и sebastian vittel YouTube