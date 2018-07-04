В конце июля как минимум 23 модели смартфонов Xiaomi серии Redmi получат прошивку MIUI 10

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Во время официального анонса новой версии прошивки MIUI 10 сообщалось, что в скором времени она станет доступной для 33 моделей смартфонов Xiaomi. Теперь появились более подробные сведения о том, когда владельцам гаджетов можно ожидать появления новой прошивки.

Начнём с того, что 29 июня прошивка MIUI 10 стала доступной для нескольких моделей смартфонов линейки Mi, включая Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 5 и Xiaomi Mi Note.

В июле опробовать новую прошивку смогут пользователи сразу 23 моделей смартфонов серии Redmi. На конец месяца запланирован выпуск MIUI 10 для устройств Xiaomi Redmi S2, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X, Xiaomi Redmi Pro, Xiaomi Redmi Note 5A, Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Redmi Note 3. И это не полный перечень.

Намерение Xiaomi выпустить новейшую версию прошивки MIUI 10 для широкого перечная моделей, включая не самые новые, является похвальным. К сожалению, далеко не все производители смартфонов обеспечивают выпуск новых прошивок для своих старых устройств.

Источник: gizmochina