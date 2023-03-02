В Китае женщина заразилась птичьим гриппом H5N1 — неделей ранее подобный штамм обнаружили у двух человек в Камбодже

Птичий грипп распространяется среди водных птиц и может инфицировать домашних и других животных. Обычно вирус не затрагивал людей — однако за последние полгода обнаружено, по меньшей мере, 5 таких случаев.

По данным ВОЗ, последний случай птичьего гриппа штамма H5N1 (который сейчас очень распространился по миру) обнаружен у 53-летней жительницы Цзянсу, восточной провинции Китая. Симптомы болезни появились 31 января, а в начале февраля тест подтвердил инфицирование. В каком состоянии сейчас находится женщина — неизвестно.

За неделю до этого два человека в Камбодже были также инфицированы H5N1. 11-летняя девочка умерла сразу после того, как в доме умерли все домашние птицы. У ее 49-летнего отца также диагностировали птичий грипп, но серьезных симптомов не выявлено.

Исследователи провели генетическое секвенирование и установили, что случай заболевания в Китае вызван группой организмов 2.3.4.4b — тем же вариантом, который в последнее время распространился по миру и вызвал беспокойство относительно возможного инфицирования людей. Заболевания в Камбодже вызваны более старой кладой — 2.3.2.1c.

H5N1, обнаруженный в 2021 году, распространился даже в тех странах, где раньше вообще не регистрировалось случаев птичьего гриппа. С тех пор погибли или отбракованы более 200 млн птиц — подавляющее большинство в Европе и США. Недавно обнаружены случаи, когда H5N1 заразились млекопитающие (норки, лисы, морские львы), это усилило беспокойство относительно возможного инфицирования людей.

«ВОЗ серьезно относится к риску, связанному с этим вирусом, и призывает все страны к повышенной бдительности», — заявила в пятницу представитель ВОЗ доктор Сильви Бриан.

Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) подтвердила эти опасения:

«H5N1 может адаптироваться к млекопитающим и распространиться на людей и других животных. Норки, например, могут стать удобной «средой» для смешивания различных видов вирусов, что приводит к появлению новых штаммов и подтипов, которые могут быть более вредными для животных и/или людей», – заявило агентство 13 февраля.

Еще один случай заражения H5N1 был зафиксирован в январе в Эквадоре – 9-летнюю девочку госпитализировали в критическом состоянии; впоследствии она выздоровела. В сентябре 2022 года 38-летняя женщина умерла от H5N1 в китайском регионе Гуанси после контакта с домашними птицами.

Источник: bnonews