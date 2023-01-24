В Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом COVID-19 «Кракен»

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамма SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, или «Кракен». Случай был обнаружен в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты SARS-CoV-2. Тем не менее по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

5 января 2023 года техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее (например, в США с 1% на 47 неделе 2022 года до 8% на 50 неделе).

С 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5 288 случаев, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

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МОЗ напоминает, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых штаммов.

Источник: МОЗ