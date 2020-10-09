В минувшем квартале установлен исторический рекорд по объёмам поставок телевизоров





Глобальные поставки телевизоров достигли «исторического максимума» в третьем квартале 2020 года, утверждают данные отчёта TrendForce. В минувшем квартале на производители отгрузили 62,05 млн телевизоров, что на 12,9% больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года и на 38,8% больше результата предыдущего квартала. Компании Samsung и LG, являющиеся лидерами этого рынка, уже заявили, что ожидают роста прибыли по итогам третьего квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столь существенному росту объёма поставок телевизоров существует несколько причин. Так как люди вынуждены проводить больше времени дома из-за пандемии коронавируса, они ищут дополнительные развлечения для себя. В результате, в Северной Америке спрос на телевизоры увеличился на 20%. Кроме того, рост обусловлен отгрузкой телевизоров, которые были отложены с первой половины года.

Все пять крупнейших поставщиков телевизоров зафиксировали рост объёмов реализации. Наибольшим приростом может похвастаться компания TCL, которая нарастила поставки телевизоров на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. У Samsung прирост составил 36,4% (и на 67,1% по сравнению с предыдущим кварталом). У компании LG наблюдается сравнительно небольшой прирост в годовом исчислении – на 6,7%. Зато по сравнению с предыдущим кварталом прирост составляет 81,7%.

Несмотря на существенный рост поставок в третьем квартале, TrendForce ожидает небольшого спада по итогам всего 2020 года по сравнению с 2019 годом.

Источник: The Verge