В минувшем квартале выручка сервиса Zoom выросла более чем в 4 раза





В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции компания Zoom наблюдает небывалый рост популярности своего сервиса и соответствующий рост доходов. Совокупный доход компании за третий квартал составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал прошлого года. Это уже второй подряд квартал, когда доход Zoom вырос в 4 раза. Zoom ожидает, что в четвёртом квартале её доход снова увеличится в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Столь существенный рост доходов не должен вызывать удивления. Сервис Zoom стал популярным решением для видеоконференцсвязи в начале пандемии, и ему удалось удержаться на лидирующих позициях, несмотря на то, что другие сервисы, такие как Google Meet, Slack и Microsoft Teams, также боролись за внимание пользователей.

Zoom не сообщает, сколько у компании всего пользователей, но её показатели, характеризующие пользователей платной версии сервиса, продолжают расти. В настоящее время у компании насчитывается 433,7 тыс. подписчиков и более 10 сотрудников. Для сравнения, в предыдущем квартале количество подписчиков измерялось 370,2 тыс. пользователей. Также сообщается, что количество клиентов, которые принесли более $100 тыс. дохода, выросло с примерно 1000 до почти 1300.

Несмотря на ожидаемый 4-кратный рост доходов в четвёртом квартале, уже заметны признаки окончания периода грандиозного роста компании. К концу года Zoom ожидает большего по сравнению с обычными значениями оттока клиентов. Рост доходов компании, судя по всему, стабилизировался. В дальнейшем, когда пользователи начнут возвращаться к привычной офисной работе, Zoom может столкнуться с сокращением использования своего сервиса и падением доходов.

Источник: The Verge