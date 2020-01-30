В мобильную версию Google Earth добавили отображение звёзд космического пространства





В процессе уменьшения изображения в веб-версии сервиса Google Earth и в Pro-версии приложения пользователи могут увидеть нашу планету в виде шара на фоне звёзд космического пространства. Однако при таком же изменении масштаба на смартфонах происходит замещение звездного фона простым чёрным цветом. Но теперь в Google устранили этот недостаток.

Технический гигант обновил приложение Google Earth с возможностью отображать звёздную вселенную на смартфонах и планшетах благодаря тому, что мобильные устройства теперь обладают заметно возросшей производительностью. Теперь по мере вращения земного шара пользователи будут видеть изображения Млечного пути, которые были получены Европейской южной обсерваторией. Звёзды можно видеть такими, какими они кажутся кому-то на высоте около 50 тыс. км над её поверхностью.

В Google заявляют, что добавление звёзд в мобильную версию Google Earth является частью усилий, направленных на то, чтобы программа выглядела настолько реалистично, насколько это возможно. По этой же причине ранее компания также добавила анимированные облака для отображения погодных условий по всему миру.

Источник: Engadget