В Николаевской области заработала самая мощная в Украине ветроэнергетическая установка

На прошлой неделе в Березанском районе Николаевской области был совершен торжественный запуск второй очереди Тузловской ветроэлектростанции, которая является частью Ветряного Парка Причерноморский. В рамках реализации второй очереди проекта, реализуемого компанией ООО «УК Ветряные парки Украины», был создан и введён в эксплуатацию новый ветрогенератор мощностью 3,2 МВт. По данным пресс-службы Березанской РГА, на сегодняшний день он является самой мощной ветроэнергетической установкой в Украине.

Ветропарк «Причерноморский» является относительно молодым, он начал свою работу только в октябре 2016 года. Сейчас общая мощность ветроэнергетических установок парка составляет 5 МВт, однако, в целом он рассчитан на выработку 30 МВт электроэнергии.

Отмечается, что большинство компонентов ветрогенераторов ООО «УК Ветряные парки Украины» проектируются и создаются в Украине на мощностях Краматорского завода ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи». Кроме того, к созданию ветроэлектростанций в Николаевской области активно привлекаются и представители регионального бизнеса. Так, николаевское предприятие ООО «Эста ЛТД» производит ряд высокотехнологичных композитных элементов из стеклопластика для ветрогенераторов, среди которых: кабины гондол для турбин и кожухи ступиц. Монтажные и строительные работы при создании новых генерирующих мощностей выполняла также николаевская компания ЧАО «СК Житлопромбуд-8».

Источник: Березанская РГА, Facebook