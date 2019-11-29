В ноябре «Киевстар» подключил к сети 4G ещё 1639 населенных пунктов во всех областях Украины

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении покрытия сети 4G. На протяжении ноября к высокоскоростному интернету присоединились жители ещё 1639 населенных пунктов во всех областях Украины.

Отмечается, что отныне скоростной мобильный интернет по технологии LTE от «Киевстар» доступен в 9485 населённых пунктах, где проживает свыше 30 млн человек, или 74% населения Украины. По сравнению с октябрем 2019 года, количество городов и сёл, где доступна связь 4G, выросло на 20%.

При этом на сегодня услугами 4G связи воспользовалось 8 млн абонентов оператора. Что интересно, среднее потребление мобильного интернета на абонента в 4G-сети почти втрое больше, чем в сети 3G.