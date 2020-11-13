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В полиции хотят законодательно обязать владельцев легковых автомобилей менять летние шины на зимние

В полиции хотят законодательно обязать владельцев легковых автомобилей менять летние шины на зимние

В полиции хотят законодательно обязать владельцев легковых автомобилей менять летние шины на зимние


Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сделал публикацию в Facebook, в которой призывает на законодательном уровне ввести обязанность смены летних шин на зимние.

Алексей Билошицкий отмечает, что зимняя резина является более безопасной в холодное время года. Он напоминает, что зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях. Вместе с тем, при температурах ниже +7 градусов Цельсия летняя резина «дубеет» и теряет свои свойства. Это ухудшает управляемость автомобилем и увеличивает тормозной путь. Но многие водители продолжают ездить зимой на летних шинах, что повышает риск попасть в ДТП.

«Такие водители подвергают опасности не только себя, но и других: водителя авто, которое движется впереди на зимней резине и имеет более короткий тормозной путь (соблюсти дистанции становится непросто), или пешехода, который не ожидает, что авто не остановится вовремя перед пешеходным переходом. Мы это знаем очень хорошо, ведь с первыми осадками выезжаем на десятки ДТП, причина которых в основном — летняя резина», — заявляет Алексей Билошицкий.

Он также обращает внимание на тот факт, что в Украине до сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной смены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Также заместитель главы Департамента патрульной полиции приводит карту, которая отображает общие правила для легковых автомобилей (без учёта особенностей для отдельных категорий).

В полиции хотят законодательно обязать владельцев легковых автомобилей менять летние шины на зимние

На карте видно, зимние шины являются не обязательными в Украине, Испании, Португалии, Италии и некоторых других странах Европы. При этом Алексей Билошицкий обращает внимание, что украинские зимы отличаются от испанских, французских или итальянских. У нас другой климат, а температуры в зимнее время, как правило, более низкие.

«Нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП», — резюмирует заместитель главы Департамента патрульной полиции.

При этом чиновник не уточнил, подготовлен ли уже соответствующий законопроект для рассмотрения Верховной Радой Украины.

Источник: Facebook

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