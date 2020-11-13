В полиции хотят законодательно обязать владельцев легковых автомобилей менять летние шины на зимние





Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сделал публикацию в Facebook, в которой призывает на законодательном уровне ввести обязанность смены летних шин на зимние.

Алексей Билошицкий отмечает, что зимняя резина является более безопасной в холодное время года. Он напоминает, что зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях. Вместе с тем, при температурах ниже +7 градусов Цельсия летняя резина «дубеет» и теряет свои свойства. Это ухудшает управляемость автомобилем и увеличивает тормозной путь. Но многие водители продолжают ездить зимой на летних шинах, что повышает риск попасть в ДТП.

«Такие водители подвергают опасности не только себя, но и других: водителя авто, которое движется впереди на зимней резине и имеет более короткий тормозной путь (соблюсти дистанции становится непросто), или пешехода, который не ожидает, что авто не остановится вовремя перед пешеходным переходом. Мы это знаем очень хорошо, ведь с первыми осадками выезжаем на десятки ДТП, причина которых в основном — летняя резина», — заявляет Алексей Билошицкий.

Он также обращает внимание на тот факт, что в Украине до сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос сезонной смены шин. Существуют требования только относительно их качества. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными. Также заместитель главы Департамента патрульной полиции приводит карту, которая отображает общие правила для легковых автомобилей (без учёта особенностей для отдельных категорий).

На карте видно, зимние шины являются не обязательными в Украине, Испании, Португалии, Италии и некоторых других странах Европы. При этом Алексей Билошицкий обращает внимание, что украинские зимы отличаются от испанских, французских или итальянских. У нас другой климат, а температуры в зимнее время, как правило, более низкие.

«Нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП», — резюмирует заместитель главы Департамента патрульной полиции.

При этом чиновник не уточнил, подготовлен ли уже соответствующий законопроект для рассмотрения Верховной Радой Украины.

Источник: Facebook