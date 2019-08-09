В последнем квартале Uber получил рекордные убытки в размере $5,2 млрд, но нарастил количество активных клиентов до 100 млн человек





Сервис Uber огласил финансовые результаты за второй квартал текущего года, которые продемонстрировали рост клиентской базы на фоне пятикратного увеличения убытков.

Так, в июля сервисами Uber воспользовались более 100 млн человек, компания впервые смогла преодолеть эту отметку. Количество поездок увеличилось на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1,677 млрд поездок (против 1,242 млрд ранее). Уровень доходов также вырос на 14% — с $2,768 млрд до $3,166 млрд — хотя аналитики рассчитывали на показатель не менее $3,36 млрд.

Впрочем, больше всего инвесторов расстроили убытки, которые составили впечатляющие $5,236 млрд, что почти в шесть раз хуже показателей прошлого года ($878 млн). Убытки были обусловлены тратами на проведение IPO — $3,9 млрд ушло на программу выкупа акций для сотрудников плюс еще $298 млн компания потратила на премии водителям, приуроченные к выходу на биржу.

Интересно, что сервис Uber Eats продолжает улучшать показатели — в истекшем квартале количество активных пользователей платформы выросло на 140% в годовом исчислении, при этом около 40% новых клиентов никогда ранее не пользовались сервисами Uber. Суммарное количество ресторанов, подключенное к платформе, выросло до 320 тысяч.

Источник: Engadget, Uber