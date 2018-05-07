В приложении Parking UA теперь можно рассчитаться «Мобильными деньгами» «Киевстар»

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Как сообщил оператор сотовой связи «Киевстар», теперь абоненты компании могут оплачивать парковку буквально в один клик, используя средства со своего мобильного счета. Соответствующая возможность появилась в обновлённом приложении Parking UA.

«Нам удалось первыми среди операторов предложить клиентам уникальную возможность оплаты парковок с помощью «Мобильных денег» — только в Parking UA можно рассчитаться средствами с мобильного счета. Процесс оплаты не отнимает много времени и не требует предоставления конфиденциальных данных о банковской карте и ее владельце», — отметил Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг «Киевстар».

Для того, чтобы произвести оплату в приложении Parking UA, достаточно выбрать площадку для парковки, ввести данные про авто, указать продолжительность стоянки, а затем выбрать оплату «Мобильными деньгами» Киевстар. По завершении парковочной сессии пользователь получает квитанцию, которую, при необходимости, можно предъявить городскому паркинспектору.

Добавим, что услуга «Мобильные деньги» стала доступна абонентам «Киевстар» в 2013 году, за 5 лет ею воспользовались около 700 тыс. уникальных пользователей. Только за 2017 год количество транзакций с помощью «Мобильных денег» выросло на 62%. Средствами с мобильного счета абоненты оператора могут оплатить более 3000 услуг и сервисов.

Скачать приложение Parking UA можно по следующим ссылкам для платформ Android и iOS.