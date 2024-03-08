В продуктовой компании AirSlate проходит очередная волна сокращений — увольняют мобилизованных

Как сообщают источники канала «Подслушано в ІТ», в компании AirSlate проходит по меньшей мере третья волна сокращений менее чем за полгода.

Первые сокращения в украинском офисе прошли в ноябре прошлого года. Тогда сократили 50 сотрудников. Вторая волна сокращений проходила в феврале и коснулась примерно 30 сотрудников. Теперь в рамках третьей волны компания начала увольнять мобилизованных работников.

Отмечается, что ранее компания выплачивала мобилизованным рабочим полную компенсацию, в том числе тем, кто ушел добровольно. Теперь, если люди не имеют возможности работать, то с ними или прощаются с компенсацией, или переводят на оплату $1 тыс. в месяц.

«Выплачивают компенсацию за несколько месяцев плюс по неделе за каждый отработанный год (но это не точно, возможно, единичные случаи). Новомобилизованным разовая выплата — $1k, и все», ─ говорится в сообщение.

Также сообщается, что компания начала экономить на взносах на сборы. В AirSlate существует политика удвоения сборов сотрудников. Однако теперь она несколько ограничена и распространяется исключительно на гуманитарные сборы, а сборы на вооружение не охватывает.

Ранее сообщалось, что предыдущие волны сокращений были вызваны неудачами некоторых продуктов компании.

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