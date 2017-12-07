В результате взлома Nicehash было похищено биткоинов на сумму $60 млн, сервис приостановил работу

Вчера днём на страницах Reddit появилось сообщение о том, что сервис Nicehash был взломан, в результате чего с кошельков пользователей были похищены средства в биткоинах на общую сумму $60 млн. Все они были переведены на один кошелёк. При этом пострадали кошельки как покупателей, так и продавцов.

Уже вечером администрация Nicehash подтвердила факт взлома и заявила о выявлении уязвимости в системе безопасности сайта. Администрация проводит расследование инцидента и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Работа сервиса приостановлена на 24 часа. Пока что администрация не называет точную сумму похищенных средств, продолжаются подсчёты биткоинов, которые вывели злоумышленники. Администрация намерена возобновить работу сервиса в будущем. Также отмечается, что пока расследование продолжается и нет полной картины случившегося, всем пользователям Nicehash рекомендуется изменить свои онлайн пароли.

Отметим, Nicehash не является биржей криптовалют или пулом для майнинга. Скорее, его можно назвать сервисом совместного майнинга. Часть пользователей готова сдать в пользование имеющиеся у них аппаратные ресурсы. Другая часть пользователей готова взять в аренду эти мощности для нужд собственного майнинга. Nicehash выступает посредником между покупателями и продавцами вычислительных мощностей.

Источник: Reddit, Nicehash