В сеть попали официальные рендеры и характеристики планшета Huawei MediaPad M5, который представят на MWC 2018

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До начала выставки MWC 2018 остаются считанные дни, так что производителям мобильных гаджетов уже нет особого смысла усиленно скрывать свои новинки от публики. Так, в преддверии анонса в сети появились не только основные характеристики планшета Huawei MediaPad M5, но и его официальные рендеры.

Согласно последней утечке, более крупная версия планшета получит 10,8-дюймовую матрицу с разрешением 2560 x 1080 точек. Аппаратная платформа новинки основана на фирменном чипсете Hisilicon Kirin 960, дополненном 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем данных на 32 ГБ. Емкость аккумулятора Huawei MediaPad M5 составит 29 Втч.

Планшет оснащен сканером отпечатков и динамиками Harman Kardon, его основная камера планшета использует 13 Мп фотомодуль без вспышки, фронтальная – 8 Мп модуль. В качестве одного из стандартных аксессуаров будет предлагаться обложка со встроенной клавиатурой. Также ожидается появление Pro-версии планшета с хранилищем на 64 ГБ, LTE-модулем и поддержкой стилуса M-Pen.

Ожидается, что Huawei привезет в Барселону две версии планшета MediaPad M5 с 8,4-дюймовым и 10,8-дюймовым экраном, которые заменят на полках магазинов предыдущую модель MediaPad M3. Официальный анонс Huawei MediaPad M5 состоится в ближайшее воскресенье 25 февраля 2018 года, при этом ожидается, что розничная стоимость стандартной версии планшета составит 399 евро, а Pro-версии – 499 евро.

Источник: Gizmochina