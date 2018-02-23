В сеть попали официальные рендеры и характеристики планшета Huawei MediaPad M5, который представят на MWC 2018
До начала выставки MWC 2018 остаются считанные дни, так что производителям мобильных гаджетов уже нет особого смысла усиленно скрывать свои новинки от публики. Так, в преддверии анонса в сети появились не только основные характеристики планшета Huawei MediaPad M5, но и его официальные рендеры.
Согласно последней утечке, более крупная версия планшета получит 10,8-дюймовую матрицу с разрешением 2560 x 1080 точек. Аппаратная платформа новинки основана на фирменном чипсете Hisilicon Kirin 960, дополненном 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем данных на 32 ГБ. Емкость аккумулятора Huawei MediaPad M5 составит 29 Втч.
Планшет оснащен сканером отпечатков и динамиками Harman Kardon, его основная камера планшета использует 13 Мп фотомодуль без вспышки, фронтальная – 8 Мп модуль. В качестве одного из стандартных аксессуаров будет предлагаться обложка со встроенной клавиатурой. Также ожидается появление Pro-версии планшета с хранилищем на 64 ГБ, LTE-модулем и поддержкой стилуса M-Pen.
Ожидается, что Huawei привезет в Барселону две версии планшета MediaPad M5 с 8,4-дюймовым и 10,8-дюймовым экраном, которые заменят на полках магазинов предыдущую модель MediaPad M3. Официальный анонс Huawei MediaPad M5 состоится в ближайшее воскресенье 25 февраля 2018 года, при этом ожидается, что розничная стоимость стандартной версии планшета составит 399 евро, а Pro-версии – 499 евро.
Источник: Gizmochina