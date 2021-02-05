В сеть попали первые фотографии электромобиля VW ID.6, созданного на основе концепта ID. ROOMZZ

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Первые две модели электромобилей на платформе VW MEB (речь о ID.3 и ID.4) уже прокладывают путь к кошелькам и гаражам потенциальных покупателей, поэтому немцы стремятся активно расширять модельную линейку, предлагая электромобили на любой вкус. Судя по попавшим в сеть фотографиям, третий представитель семейства VW ID.6 также практически готов к продажам.

Как и в случае с Volkswagen ID.4, изображения нового электромобиля без камуфляжа попали в сеть благодаря утечке из Китая, где VW ID.6 проходит сертификацию. По фотографиям хорошо видно, что серийная модель сохранила основные черты концепта ID. ROOMZZ, но при этом подверглась упрощениям, необходимым для серийного производства.

Модель ID.6 будет заметно крупнее ID.4, предлагая больше пространства для пассажиров и груза, а также третий ряд сидений в семиместной версии (ее габариты составляют 4876x1848x1680 мм, коласная база — 2965 мм).

По данным инсайдеров, что VW ID.6 получит пару электродвигателей (по одному на каждую ось с системой полного привода electric 4MOTION) суммарной мощностью 225 кВт (306 л.с.), которой достаточно для разгона до 100 км/ч за 6,6 секунды и набора 180 км/ч. Батарея емкостью 82 кВтч обеспечивает запас хода 450 км по циклу WLTP или 475 км по циклу NEDC. Батарея поддерживает скоростную зарядку мощностью до 150 кВт, с ее помощью батарею можно зарядить до 80% примерно за полчаса.

Официальная презентация VW ID.6 ожидается в ближайшее время, именно тогда мы узнаем финальные характеристики и стоимость различных версий электромобиля.

Напомним, что концепт электромобиля ID. ROOMZZ был представлен в середине апреля прошлого года. По задумке создателей, просторный пятиметровый Volkswagen ID. ROOMZZ подойдет как большим семьям, так и бизнес-пользователям, которые смогут использовать его в качестве шаттла или мобильного офиса.

Источник: Electrek