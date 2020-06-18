В сеть впервые попали фотографии электромобиля Volkswagen ID.4 без камуфляжа, в Китае будет выпускаться сразу две версии модели — ID.4 X и ID.4 Crozz





Еще в марте текущего года немецкий автопроизводитель Volkswagen официально подтвердил выпуск серийного электромобиля VW ID.4. С тех пор тестовые экземпляры модели неоднократно замечали на дорогах в камуфляже, однако благодаря утечке из Китая в сеть впервые попали полноценные живые фотографии новинки.

Интересно, что по данным источника утечки на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае будут выпускать сразу две модели на базе VW ID.4 — классический кроссовер ID.4 X и его кросс-купе версия ID.4 Cross. Первая модель получила габариты 4612x1852x1640 мм, вторая — 4592x1852x1629 мм, при это колесная база у них одинаковая и составляет 2765 мм. Пока неизвестно, будут ли эти две модели предлагаться только в Китае или же поступят и на глобальный рынок.

Обе версии оснащаются электродвигателем мощностью 150 кВт (201 л.с.), выдающим максимальную скорость 160 км/ч и батареей неназванной емкости с запасом хода 500 км по измерительному циклу NEDC. Позже на рынок выйдет полноприводная двухмоторная версия VW ID.4. с двумя двигателями на 200 л.с. и 100 л.с. на разных осях. Также источник упоминает две версии оснащения — 1st Edition (по аналогии с VW ID.3) и PRO.

Отметим, что Volkswagen ID.4 станет глобальной моделью, ее будут производить и продавать на трех крупнейших мировых рынках мира — в Европе, США и Китае.

После ID.3 и ID.4 на рынок должны выйти и другие представители семейства, включая ID. VIZZION (ID.5), ID. ROOMZZ (ID.6) и др. Уже к 2025 году немецкий автопроизводитель планирует стать брендом №1 в электромобильном сегменте, представив более 20 новых электромобилей и продавая более 1 млн таких моделей в год.

Источник: Electrek