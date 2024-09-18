В сеть слили фото новой Nintendo Switch с увеличенным экраном

На Reddit опубликовали изображения, которые якобы демонстрируют преемника популярной игровой консоли Nintendo Switch. Новая модель получила обновленный дизайн и улучшенные технические характеристики.

Согласно обнародованным материалам, преемник популярной консоли получил увеличенный 8-дюймовый экран. Разработчики также обновили систему крепления контроллеров-джойконов, применив магнитное соединение. На корпусе устройства разместили два порта USB-C: сверху и снизу.

A summary of today’s alleged Switch 2 images ‘leak’. (1/3) pic.twitter.com/Z4rfSGz4WQ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024

Анонимный источник, знакомый с планами Nintendo, подтвердил изданию VGC, что опубликованные изображения соответствуют дизайну, о котором компания уведомила своих партнеров. В то же время официального подтверждения пока нет.

Согласно информации из утечки, новая версия Switch будет иметь 12 ГБ оперативной памяти (6GX2 двухканальная, LPDDR5X, 7500 MT/s). Встроенное хранилище увеличится до 256 ГБ. Консоль также будет поддерживать стандарт HDMI 2.1 для вывода изображения.

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Хотя общий дизайн контроллеров остался похожим, разработчики внесли некоторые изменения. В частности, обновили кнопки SL/SR и добавили светодиодные индикаторы на передней панели для обозначения игроков.

В мае этого года Nintendo официально подтвердила, что анонсирует новую консоль до конца текущего финансового года, который завершается 31 марта 2025 года.

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Источник: videogameschronicle