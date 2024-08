S.T.A.L.K.E.R. впервые выйдет на Nintendo — издание Legends of the Zone поступит на Switch осенью

Раздел Игры выходит при поддержке ?

GSC Game World сообщила, что S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, которая включает три классические игры, выйдет на Nintendo Switch в ноябре.

Это первый случай, когда игры S.T.A.L.K.E.R. появятся на консоли Nintendo. Это означает, что пользователи платформы одновременно получат Shadow of Chornobyl, Clear Sky и Call of Pripyat. Игры можно будет приобрести по отдельности или вместе в комплекте.

Три игры S.T.A.L.K.E.R. не только выйдут на Nintendo Switch, но и будут полностью оптимизированы для портативной платформы. Это включает поддержку различных режимов, интеграцию гироскопа и управление с помощью сенсорного экрана.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выходит 20 ноября. Примерно в то же время Legends of the Zone должна выйти на Nintendo Switch. На консолях Xbox и PlayStation трилогия оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышла в марте в этом году.

Курс QA engineer від Mate academy. Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням . Отримати знижку на курс

Источник: Insider Gaming

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.