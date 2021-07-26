В сети распространяется «дистрибутив Windows 11 с активатором», предупреждающий об установке дополнительных программ





Несмотря на то, что дистрибутив нынешней предварительной версии Windows 11 можно легально загрузить с сайта Microsoft, находится немало желающих скачать Windows 11 бесплатно без SMS и регистраций. Чем и пользуются злоумышленники.

Через интернет начал распространяться исполняемый файл с названием «86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe». Судя по названию, он должен содержать сборку Windows 11 21996.1 и средство для активации операционной системы. Чтобы придать убедительности, объём файла составляет 1,75 ГБ.

При запуске такого файла пользователь может видеть стандартный мастер установки программ. Но в дополнение к этому в пакете доступен второй инсталлятор, который фигурирует под названием «менеджер загрузки». Что интересно, распространители файла интегрировали в него лицензионное соглашение, которые большинство людей принимает, не читая. В нём говорится, что перед пользователем «менеджер загрузки для 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator» и вместе с ним на компьютер будут установлены «спонсорские программы». Их перечень приводится в тексте соглашения. Приняв такое лицензионное соглашение, пользователь даёт разрешение на установку различного ПО. Это могут быть как относительно безобидные рекламные программы, так и полноценные зловреды.

Это лишь один пример. Существуют и другие альтернативные сборки Windows 11 с интегрированным вредоносным ПО. И хотя Windows Defender предупреждает об опасности для системы, как правило, пользователи не обращают внимания на такие предупреждения. Зачастую, скачивая дистрибутив с активатором или другим средством «лечения», пользователи понимают, что антивирусное ПО может предупреждать о подозрительных действиях.

Чтобы избежать возможной установки нежелательных и вредоносных программ на свой компьютер, всем желающим рекомендуется загружать дистрибутив Windows 11 с официального сайта Microsoft в рамках программы Windows Insider.

Источник: xda-developers