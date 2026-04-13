Производительность MacBook Neo проверили с играми на Windows 11

Олександр Федоткін

Продуктивність MacBook Neo перевірили з іграми на Windows 11

Ютубер ETA Prime проверил, как работает Windows 11 на MacBook Neo с помощью приложения Parallels.


Благодаря полному аппаратному ускорению, процессор Apple A18 Pro прекрасно справился с рядом игр. В отличие от традиционных лэптопов Apple, MacBook Neo работает на мобильном процессоре. Многие сомневались, что этот процессор будет поддерживать полноценную производительность системы, особенно под управлением macOS, однако тесты опровергли все сомнения.

Даже с играми для macOS процессор демонстрирует превосходную производительность. Для тестирования производительности в играх на Windows 11 ETA Prime использовал приложение Parallels Desktop. Хотя UTM и VMware Fusion предлагают бесплатную альтернативу, ютуберу не понравилась их производительность.

Тестирование проводилось на Windows 11 ARM, что означает, что при запуске нативных приложений Windows на ARM не происходило преобразование в архитектуру x86. Непосредственно перед тестированием ETA Prime внес некоторые изменения в настройки. Он выделил 5 ГБ ОЗУ для виртуализации, однако MacBook Neo имеет всего 8 ГБ ОЗУ


Среди протестированных игр — Marvel Cosmic Invasion, в которой при максимальных настройках разрешения средняя частота кадров составляла около 60 FPS. В игре Dirt 3 с разрешением 1200p и высокими настройками графики в среднем наблюдалось 75 FPS. Portal 2 работала на средних настройках графики и работала со 100 FPS. 

Ютуберу также удалось запустить The Elder Scrolls V: Skyrim в среднем с 60 FPS при разрешении 1200p и средних настройках графики. Ютубер также пробовал запустить GTA V, однако FPS не удалось довести до приемлемого диапазона. Игру все же можно нормально запустить на MacBook Neo с помощью приложения Crossover, которое использует Wine и слой Proton. Приложение Parallels Desktop продемонстрировало очень хорошую производительность, учитывая, что ОЗУ MacBook Neo ограничено 8 ГБ.

Ранее мы писали, что по сообщениям, ажиотаж на популярный бюджетный MacBook Neo привел к дефициту процессоров A18 Pro в Apple. Ютубер повысил производительность MacBook Neo на +17%.

BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

ASUS: MacBook Neo за $599 стал «шоком» для индустрии Windows-ПК

Источник: NotebookCheck

