В следующем флагмане от Samsung фронтальная камера возможно будет спрятана под дисплеем, а не в вырезе

С тех пор, как появился тренд безрамочных дисплеев, производители смартфонов всячески обыгрывают способы установки фронтальных камер. Где-то они находятся в вырезе экрана (которые тоже бывают разными), где-то выдвигаются из корпуса, где-то даже основная камера с помощью дополнительных механизмов переворачивается к пользователю. Но вот, кажется, в обозримом будущем добавится еще один действительно интересный вариант.

Ресурс Tom’s Guide ссылаясь на твиттер-аккаунт Ice universe сообщает, что следующий флагман от Samsung может «прятать» фронтальную камеру прямо под дисплеем, без каких-либо вырезов или дополнительных механизмов. Таким образом получится сделать смартфон со сплошным дисплеем на лицевой стороне, где селфи-камера никак не будет мешать пользователю и ей не нужно будет «выскакивать» из корпуса.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020