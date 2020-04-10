В следующем флагмане от Samsung фронтальная камера возможно будет спрятана под дисплеем, а не в вырезе





С тех пор, как появился тренд безрамочных дисплеев, производители смартфонов всячески обыгрывают способы установки фронтальных камер. Где-то они находятся в вырезе экрана (которые тоже бывают разными), где-то выдвигаются из корпуса, где-то даже основная камера с помощью дополнительных механизмов переворачивается к пользователю. Но вот, кажется, в обозримом будущем добавится еще один действительно интересный вариант.

Ресурс Tom’s Guide ссылаясь на твиттер-аккаунт Ice universe сообщает, что следующий флагман от Samsung может «прятать» фронтальную камеру прямо под дисплеем, без каких-либо вырезов или дополнительных механизмов. Таким образом получится сделать смартфон со сплошным дисплеем на лицевой стороне, где селфи-камера никак не будет мешать пользователю и ей не нужно будет «выскакивать» из корпуса.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Такое решение наверняка очень понравится многим пользователям, ведь далеко не все хотят мириться с вырезами в экране, а выдвижные модули значительно неудобнее, ведь они и забиваются пылью, и срабатывают пусть и с небольшой, но задержкой. К тому же, такие механизмы для фронтальных камер негативно сказываются на водоустойчивости гаджета, открывая лишний вход для влаги.

Правда, как указывает источник, в Samsung пока только рассматривают такое решение и все еще оценивают возможность его реализации. Хотя ранее уже бывали упоминание о такой технологии от представителей компании. Ко всему, прототипы таких дисплеев даже были продемонстрированы компаниями Oppo и Xiaomi. Так что ждать первый смартфон с камерой под дисплеем осталось не так долго.