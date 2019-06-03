Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов с фронтальной камерой под дисплеем





В стремлении создать полноэкранный дизайн смартфона производители сначала начали использовать вырезы, а затем и отверстия в дисплее, где располагаются камеры для автопортретов. В качестве альтернативного подхода предлагаются смартфоны с выдвижными модулями камер. Vivo и Nubia даже выпустили аппараты с дополнительным дисплеем на задней панели, благодаря чему основную камеру можно использовать для съёмки автопортретов. Но это не полный перечень возможных вариантов размещения камеры в полноэкранных смартфонах.

Компания Oppo предлагает размещать камеру под дисплеем, как это сейчас иногда делают со сканерами отпечатков пальцев. Вице-президент компании Брайан Шен поделился в Weibo коротким видеоклипом о том, как выглядит прототип смартфона без вырезов и отверстий. Приложение камеры было запущено, и, несмотря на отсутствие видимой фронтальной камеры, экран всё же показывал вид на потолок комнаты в реальном времени. Чтобы подтвердить, что камера действительно работает, над камерой был размещён палец, и камера тут же отобразила его на дисплее. Благодаря отсутствию механических деталей, как в выдвижном модуле камеры, снижается риск поломки.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲 You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 июня 2019 г.

Тем не менее, в последующем сообщении Шен признался, что эта технология камеры под дисплеем всё ещё находится на ранних этапах разработки. Пока что камера под дисплеем не может обеспечить такой же результат, как обычная камера. Это объясняется потерями оптического качества. О сроках начала коммерческого использования этой технологии пока не сообщается.

Президент компании Xiaomi Лин Бин также поделился видеоклипом, который, как утверждается, был снят в прошлом месяце. На видео показан прототип Mi 9 с камерой под дисплеем. Но и в данном случае не говорится о вероятных сроках выхода такого устройства на рынок.

Добавим, ранее сообщалось, что компания Samsung также работает над размещением фронтальной камеры под дисплеем.

Источник: Engadget