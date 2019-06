Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов с фронтальной камерой под дисплеем

В стремлении создать полноэкранный дизайн смартфона производители сначала начали использовать вырезы, а затем и отверстия в дисплее, где располагаются камеры для автопортретов. В качестве альтернативного подхода предлагаются смартфоны с выдвижными модулями камер. Vivo и Nubia даже выпустили аппараты с дополнительным дисплеем на задней панели, благодаря чему основную камеру можно использовать для съёмки автопортретов. Но это не полный перечень возможных вариантов размещения камеры в полноэкранных смартфонах.

Компания Oppo предлагает размещать камеру под дисплеем, как это сейчас иногда делают со сканерами отпечатков пальцев. Вице-президент компании Брайан Шен поделился в Weibo коротким видеоклипом о том, как выглядит прототип смартфона без вырезов и отверстий. Приложение камеры было запущено, и, несмотря на отсутствие видимой фронтальной камеры, экран всё же показывал вид на потолок комнаты в реальном времени. Чтобы подтвердить, что камера действительно работает, над камерой был размещён палец, и камера тут же отобразила его на дисплее. Благодаря отсутствию механических деталей, как в выдвижном модуле камеры, снижается риск поломки.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

