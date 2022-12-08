В случае блекаута в Украине радио и телевидение будут работать не менее 3-х суток — председатель Госспецсвязи

Российские оккупанты продолжают устраивать террористические обстрелы украинских объектов энергетической и критической инфраструктуры. Поэтому украинцы уже ощутили на себе влияние блекаута. Хотя, благодаря усилиям и профессионализму украинских энергетиков, удалось восстановить энергосистему страны.

Но следует понимать, что захватчики и дальше будут пытаться уничтожать объекты энергетической инфраструктуры. И это может привести к новому блекауту. Однако в таком случае радио и телевидение в Украине будет иметь возможность продолжать работать по меньшей мере еще трое суток. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, отвечая на вопросы по работе радио и телевидения на случай блекаута.

«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы, телемарафону тоже зарезервирована подача телесигнала на трое суток. Телевидение и радио будут работать. Украинское радио работает в FM-диапазоне, где вы можете услышать необходимую информацию», — сказал Юрий Щиголь.

Глава Госспецсвязи добавил, что граждане должны иметь радиоприемник на батарейках, чтобы иметь возможность прослушивать радиопередачи в условиях блекаута.

Кроме того, Юрий Щиголь сообщил, что обеспечено также резервирование сигнала Концерна радиовещания и телебашен на доставку сигнала на трое суток минимум.

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Источник: Укринформ