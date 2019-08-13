В «Слуге народа» задумались о регулировании и регистрации интернет-СМИ, а также хотят создать единого регулятора для всех медиа





Никита Потураев, являющийся советником команды Владимира Зеленского и заодно новоизбранным народным депутатом от партии власти «Слуга народа», считает, что деятельность интернет-СМИ необходимо регулировать. Об этом он заявил в одном из последних интервью.

Народный депутат считает необходимым прояснить, что является медиа. Соответствующее определение уже включено в наработанный законопроект об аудиовизуальных услугах. А вслед за определением, что именно является медиа, предстоит заняться регулированием их деятельности и регистрацией. На уточняющий вопрос, потребуют регулирования интернет-медиа, Никита Потураев ответил утвердительно. А этими вопросами должен заняться новый регулирующий орган.

«- Нуждаются ли в регулировании интернет-медиа? — Да. Конечно, нуждаются. — И регистрации? — Да, бесплатной. — У кого они должны регистрироваться? — У нового регулятора.»

Никита Потураев отметил, что необходимо создать нового регулятора под названием Национальный совет по вопросам медиа, который займётся регулированием деятельности всех СМИ. Отметим, сейчас в Украине существует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, регулирующий деятельность, соответственно телевидения и радиостанций.

«Пусть этот регулятор называется Национальный совет по вопросам медиа. Она будет заниматься всеми медиа. Я считаю, мы вместе с Ткаченко (генеральный директор «1+1 медиа», ещё один новоизбранный народный депутат от партии «Слуги народа» Александр Ткаченко, — ред.) считаем, что просто всеми. Это должен быть единый регулятор для всего медиарынка. Для чего иметь много регуляторов? Пусть будет один», — заявил Никита Потураев.

Однако новоизбранный народный депутат добавил, что речь идёт не о создании ещё одного дополнительного регулятора в дополнение к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, а о запуске нового регулятора – «не дополнительный, а новый, с качественной точки зрения сделан на базе того, что уже есть».

Также народный избранник считает, что нужно изменить существующий подход в формировании Национального совета.

«Нужно вместе садиться с медиаобщественностью и определяться. Выбирать нужно на конкурсе. Я считаю, что политическое квотирование должно уйти в прошлое. Это мое личное мнение, но я его как завтрашний парламентарий буду отстаивать. Считаю, что квотный принцип, если мы создаём любого регулятора, должен уйти в прошлое. Должно быть конкурсный принцип назначения, а не политический. Через конкурсную комиссию с привлечением международных представителей. По прозрачным конкурсными условиями, с чётко определенным критериям. На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше — 15», — заявил Никита Потураев.

Источник: «Детектор медиа»