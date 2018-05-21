В смартфоне Smartisan R1 почти за $1400 легко царапается основная камера. Производитель обещает бесплатный ремонт, но телефон нужно отправлять на завод в Китай

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Не прошло и недели с момента анонса Smartisan R1, как у первого смартфона с 1 ТБ встроенной памяти почти за $1400 обнаружился весьма серьезный недостаток. Как оказалось, основную камеру весьма недешевого смартфона прикрывает закаленное стекло Gorilla Glass 3 с дополнительным оптическим покрытием, а не сапфировое стекло, как у большинства флагманов.

Как результат, камера смартфона Smartisan R1 легко царапается, что, собственно, и подтверждают фотографии, опубликованные раздосадованными владельцами новинки.

К сожалению, главный смартфонный мучитель JerryRigEverything пока не успел добраться до новинки, так что точно неизвестно, насколько деликатным должно быть обращение, чтобы избежать появления царапин. Хорошей новостью является то, что производитель уже выразил готовность устранить это недочет бесплатно, но для бесплатного ремонта владельцам придется отправить их смартфоны на завод компании в Пекине. При этом не конкретизируется, какого рода ремонт предлагает производитель – простую замена старого покрытия на новое или же установку более прочного сапфирового стекла.

Отметим, что у Smartisan Nut Pro 2, вышедшего полгода назад, такая «особенность» не характерна.

Источник: gizmochina