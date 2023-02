В Spotify виртуальный ди-джей на базе ИИ – он может индивидуально формировать плейлист и комментировать его реалистичным голосом

Сервис Spotify запустил новую функцию ди-джей на базе ИИ, который курирует и комментирует постоянно меняющийся персонализированный список воспроизведения. Spotify описывает его как «ИИ-ди-джей в вашем кармане», который «настолько хорошо знает вас и ваш музыкальный вкус, что может выбрать, что воспроизводить для вас».

В демонстрационных материалах новая функция довольно точно имитирует ведущего радиостанции, добавляя небольшие детали и комментарии об исполнителе или композиции при плавном переходе между песнями.

Список воспроизведения бесконечен, но пользователи могут переключать жанры или исполнителей, нажимая экранную кнопку DJ. Основываясь на этих отзывах, ИИ улучшает дальнейшие рекомендации для конкретного пользователя. Система может сканировать новинки, чтобы предлагать новых исполнителей, которые могут понравиться пользователю, или предлагать старые композиции, которые нравились человеку ранее.

Искусственный голос ди-джея основан на голосовой технологии стартапа Sonantic AI, который Spotify приобрела в прошлом году. Spotify утверждает, что произносимые системой слова созданы из разных источников, включая комнату писателя, заполненную «музыкальными экспертами, экспертами по культуре, кураторами данных [и] сценаристами», и генеративную технологию ИИ, предоставляемую OpenAI.

На текущий момент доступен только один голос виртуального ди-джея, основанный на голосе Ксавьера «X» Джернигана. Ранее он работал исполнительным директором в Spotify, а затем взять на себя роль ведущего для подкаста компании The Get Up. Spotify говорит, что это «первая модель для ди-джеев», предполагая, что в будущем будет больше виртуальных голосов для выбора.

Пока что виртуальный ди-джей на базе ИИ запускается в режиме бета-версии. Компания работает «с некоторыми очень новыми технологиями», и по мере их развития будет совершенствовать систему. Пока что новая функция доступна только на английском языке для подписчиков Spotify Premium в США и Канаде.

Источник: The Verge