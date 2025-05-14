В США дети портят школьные Chromebook для челленджа в TikTok — нужно вставлять скрепки в USB-разъем

Новый тренд из TikTok под названием Chromebook Challenge, который облюбовали американские школьники, предусматривает одну и простую задачу — испортить школьный ноутбук. В рамках челленджа ученики должны вызвать замыкание, вставив в разъем USB подручные предметы (грифель карандаша, скрепки и т.д.).

Кое-где такие действия уже вызвали пожары — в частности в Нью-Джерси, где к тренду решил присоединиться 15-летний школьник. Государственные школы сообщили о по меньшей мере 10 инцидентах, а местные пожарные службы выпустили предупреждение.

«Вас может поразить током, вы можете спровоцировать взрыв литий-ионного аккумулятора, который находится внутри ноутбука, что приведет к большому пожару», — заявил заместитель начальника пожарной службы штата Оливер Алкир.

Одно видео с TikTok, которое на момент публикации новости просмотрели 2,6 миллиона раз, показывает обугленный Chromebook, а также подписи «Это уже даже не Chromebook» и «Заберите меня из этой школы». В соцсети тем временем заявили, что ограничили поисковую выдачу по запросу Chromebook Challenge — вместо этого пользователям показывают предупреждение со словами «Ваша безопасность имеет значение» и «Некоторые онлайн-челленджи могут быть опасными».

Очевидно, тренды в соцсетях вышли из-под контроля, как и желание набрать лайков или просмотров за эксклюзивный контент — некоторые предлагают глотать ложку корицы или капсулы со стиральным порошком с непонятными целями. На днях мы писали о стримерах из Днепра, которые снимали видео, как человек тонет в реке, вместо того, чтобы позвать на помощь, а раньше о роли гаджетов и социальных сетей в психическом развитии детей высказался известный нейробиолог.

Источник: NBC, CBS