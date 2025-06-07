В трейлере Hitman появился персонаж Мадса Миккельсена из «Казино Рояль» — за его ликвидацию дадут награду в 007: First Light

Такую себе шпионскую мультивселенную Агента 007 и Агента 47 предложила IO Interactive в трейлере Hitman: World of Assassination на во время Summer Game Fest 2025.

Глава компании Хакан Абрак вышел на сцену мероприятия вместе с Мадсом Миккельсеном, чтобы рассказать о кроссовере недавно представленной 007: First Light, фильма Казино Рояль «Казино Рояль» и Hitman, закрученный вокруг персонажа Ле Шиффра. Впрочем, дизайнер уровней Hitman Мартин Ансдал рассказал, что настоящей мультивселенной не будет:

«То, что вы видели в First Light, это совершенно оригинальный Бонд и совершенно оригинальная вселенная. Я думаю, что они действительно хотят создать Бонда для видеоигр, и это должна быть отдельная вселенная. Так что нет планов по кроссоверу».

Дизайнер дожал, что поскольку Ле Шиффр — персонаж из вселенной фильмов с Дэниелом Крейгом, он «не смог бы существовать» во вселенной First Light, «потому что это создает путаницу относительно того, что это за вселенная».

Виртуальный Миккельсен доступен в Париже, но убить его, чтобы получить награду в будущем First Light можно будет только в течение 30 дней — с 6 июня по 6 июля. Так что спешите! Игра о Бонде выйдет в 2026 году на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Источники: GamesRadar і GamesRadar