IO показала трейлер 007: First Light — стелс-экшн о молодом Бонде, релиз в 2026 году

Студия IO Interactive, известная серией Hitman, официально показала игру 007: First Light — о молодом Джеймсе Бонде.

Ее трейлер дебютировал 4 июня во время презентации Sony State of Play. Это первый полноценный полноценный взгляд на игру, которую раньше знали как Project 007. До этого — почти пять лет — студия держала подробности в тайне.

И вот на Sony State of Play наконец представили трейлер. В нем можно увидеть характерный геймплей IO: незаметные убийства, использование отвлекающих трюков и знакомые шпионские приемы. Также показали классическую погоню на Aston Martin. Как подтвердили разработчики, 007: First Light — это экшн от третьего лица с упором на стелс, маскировку, гаджеты и другие фишки, хорошо знакомые фанатам Hitman.

Главный герой — не тот Бонд, которого нам показывали в фильмах. По словам генерального директора IO Хакана Абрама, это еще доагентский период жизни Бонда: «до смокингов и мартини». В игре он лишь проходит обучение, а в резюме — не спецоперации, а тренировки. IO решила не привязываться ни к одному конкретному актеру — образ Бонда здесь со знакомыми чертами, но без прямой отсылки к кому-то из предыдущих исполнителей.

Сюжет — оригинальный о становлении агента, а не адаптация фильмов. Поэтому 007: First Light не копирует классические сцены из франшизы, как это было, например, в GoldenEye 007 или Nightfire с Броснаном. IO развивает свою версию агента, создавая отдельную линию внутри вселенной Бонда.

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Релиз игры запланирован на 2026 год. Она выйдет на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Источник: Games Radar