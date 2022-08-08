В Twitter подшутили над любителями сенсаций, выдав фото ломтика колбасы за изображение звезды Проксима Центавра с телескопа «Джеймс Уэбб»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» захватил воображение людей всего мира первыми же снимками. Этьен Кляйн, директор Французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергетике, напомнил всем, что к любой сенсации нужно относиться критически. В воскресенье, 31 июля, он поделился изображением, якобы сделанным JWST.

Твит, который увидели более чем 91 тыс. подписчиков, гласит: «Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых года от нас. Ее сделал JWST. Такой уровень детализации… День за днем ​​открывается новый мир». Тысячи людей очень быстро распространили сообщение с фото.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

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Через несколько дней Кляйн признался, что фотография была розыгрышем. На самом деле на ней изображен ломтик чоризо (пикантной сырокопченой колбасы). «Учитывая некоторые комментарии, я чувствую себя обязанным уточнить, что этот твит, показывающий предполагаемое изображение Проксимы Центавра, был шуткой. Давайте научимся остерегаться аргументов с позиции авторитета так же, как и внезапного красноречия определенных образов» — заявил шутник.

В интервью «Ле Поинт» Этьен Кляйн признался, что разместил изображение для привлечения общественного внимания к угрозе фейковых новостей. «Я также думаю, что если бы я не сказал, что это фотография «Джеймса Уэбба», она не имела бы такого успеха»,— отметил автор «сенсации». После чего уважаемый фотограф колбасы поделился изображением галактики Колесо Телеги, сделанным JWST, заверив подписчиков в его правдивости.

О настоящих снимках телескопа «Джеймс Уэбб» можно узнать из развернутой статьи на ITC.ua.

Источник Engadget