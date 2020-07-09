В Украине начались продажи адаптера ASUS AI Noise-Canceling Mic с шумоподавлением на основе ИИ





Компания ASUS подготовила к выпуску адаптер ASUS AI Noise-Canceling Mic. Его основное предназначение – улучшить качество аудио-коммуникации людей. Устройство оснащено технологией интеллектуального шумоподавления.

Данная технология отфильтровывает фоновые шумы на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Такая возможность может быть востребована в современных условиях, когда многие пользователи вынуждены работать в домашней обстановке с её типичными фоновыми звуками: рычанием собаки, разговорами домочадцев, работой телевизора в соседней комнате или же перфоратора за стеной. Благодаря работе функции шумоподавления это посторонние шумы не будут мешать во время видеозвонков и конференций. Также такая возможность может быть полезной и для отсеивания фоновых уличных шумов.

Анонсированная новинка представляет собой компактный адаптер USB-C / 3,5 мм. Он подключается к любой гарнитуре через 3,5-миллиметровый звуковой разъём. В комплект также входит переходник с USB-C на классический разъём USB для расширения возможностей подключения к ПК. За обработку звука отвечает встроенный аппаратный контроллер, поэтому адаптер не влияет на производительность мобильного устройства, компьютера или ноутбука, к которому он подключен. Интегрированный 96 кГц / 24-битный ЦАП оснащён технологией ASUS Hyper-Grounding, которая предотвращает электромагнитные помехи благодаря многослойной печатной плате и специальной компоновке. Устройство имеет размеры 1,8×0,8×13,5 см и массу 8 г.

Адаптер ASUS AI Noise-Canceling Mic уже доступен в продаже в Украине по цене 1499 грн.