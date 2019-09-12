В Украине начинаются продажи ноутбука Lenovo YOGA S940 с функциями ИИ по цене от 49 тыс. грн





Компания Lenovo представила на украинском рынке флагманский ноутбук Lenovo YOGA S940. Устройство получило высокую производительность и поддержку функций искусственного интеллекта, которые привносят новый пользовательский опыт.

Ноутбук Lenovo YOGA S940 оснащён дисплеем диагональю 14 дюймов, но при этом его удалось разместить в корпусе 13-дюймового устройства. В максимальной конфигурации новинка доступна с IPS-экраном разрешением UHD (3840×2160 пикселей) и яркостью 500 нит. Также предлагается версия с разрешением Full HD (1920×1080 точек) и яркостью 400 нит. Дисплей – сенсорный с антибликовым покрытием. Защитное стекло Contour Glass огибает края дисплея и визуально уменьшает рамки устройства.

Новинка несёт на борту процессор Intel вплоть до модели Intel Core i7-8565U, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3 с частотой 2400 МГц и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Конфигурация дополнительно включает HD веб-камеру с дополнительной инфракрасной камерой и поддержкой Windows Hello, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 и Bluetooth 5.0, проводные интерфейсы USB-3.1, USB 3.1 Type C / Thunderbolt 3 (2 порта) и комбинированный 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников и микрофона. Встроенная акустическая система включает 4 динамика мощностью по 2 Вт и поддерживает Dolby Atmos. Ёмкость батареи составляет 52 Втч. Устройство 319,3×197,4×12,2-14,2 мм при массе 1,2 кг. В качестве операционной системы могут предлагаться Windows 10 Home или Windows 10 PRO.

Как отмечает производитель, ноутбук Lenovo YOGA S940 получил встроенное решение Lenovo Smart Assist AI с поддержкой технологий искусственного интеллекта, которое отвечает за дополнительную защиту данных и облегчает пользование устройством. Даже во время работы в коворкинге или кафе можно не беспокоиться, что люди вокруг будут наблюдать за экраном. Ноутбук оборудован программным обеспечением Glance by Mirametrix, который фиксирует внимание посторонних людей. Как только пользователь отвернёт голову от экрана, специальные датчики обнаружат отсутствие владельца и автоматически заблокируют дисплей. Датчики также могут отследить и предупредить пользователя, если кто-то наблюдает за ним сзади. Если приходится часто работать с презентациями и обсуждать их с коллегами, с новым Lenovo YOGA S940 пользователь сможет больше. Технология Snap Window позволяет перенести картинку с основного дисплея на дополнительный монитор. Для этого достаточно перевести взгляд с ноутбука на другой монитор 一 информация отобразится автоматически.

В Украине стильный ноутбук YOGA S940 доступен в сером цвете (IRON GREY) по цене от 48888 гривен.