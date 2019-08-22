В Украине вступили в силу новые штрафы за управление автомобилями на еврономерах





22 августа в Украине вступил в силу закон, вводящий механизм привлечения к ответственности и наложения штрафов за использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с нарушением таможенных правил. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службу (ГФС).

По новым правилам, за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или авто будет подлежать конфискации. Аналогичны санкции предусмотрены при превышении сроков временного ввоза автомобилей: за превышение срока на 20-30 суток предстоит штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация. Также предусмотрена ответственность за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. Нарушение карается штрафом в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн. Более подробно о новых штрафах мы уже рассказывали в предыдущей новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время намерен внести в парламент законопроект об отсрочке штрафных санкций еще на три месяца. За это время рабочая группа при Министерстве инфраструктуры Украины должна разработать новый законопроект для окончательного урегулирования вопроса оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Источник: ГФС