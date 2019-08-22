В Украине вступили в силу новые штрафы за управление автомобилями на еврономерах
22 августа в Украине вступил в силу закон, вводящий механизм привлечения к ответственности и наложения штрафов за использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных с нарушением таможенных правил. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службу (ГФС).
По новым правилам, за превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или разукомплектования транспортного средства, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или авто будет подлежать конфискации. Аналогичны санкции предусмотрены при превышении сроков временного ввоза автомобилей: за превышение срока на 20-30 суток предстоит штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто — 170 тыс. грн штрафа или конфискация. Также предусмотрена ответственность за передачу авто в собственность или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. Нарушение карается штрафом в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн. Более подробно о новых штрафах мы уже рассказывали в предыдущей новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время намерен внести в парламент законопроект об отсрочке штрафных санкций еще на три месяца. За это время рабочая группа при Министерстве инфраструктуры Украины должна разработать новый законопроект для окончательного урегулирования вопроса оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
Источник: ГФС
- 23 ноября 2018 года президент (на то время) Украины Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488. Первый ввел упрощенный механизм оформления автомобилей с иностранной регистрацией, а второй ужесточил наказания за нарушения таможенных правил.
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- За 90 дней действия льготной ставки акцизного налога украинцы растаможили более 124 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, перечислив в бюджет налогов на общую сумму 7,67 млрд грн.
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- 16 мая Верховная рада дала владельцам автомобилей на еврономерах еще 90 дней для таможенного оформления без штрафов, увеличив период «легализации» таких авто с первоначальных 180 до 270 дней.