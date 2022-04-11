В Украине запустили бесплатную платформу для помощи с релокацией бизнеса

Перезапуск экономики в военное время — одна из наиболее приоритетных задач правительства. Помочь бизнесу адаптироваться к новым вызовам настоящего времени призвана новосозданная платформа цифрового взаимодействия с релокацией relocate.prozorro.sale.

Сервис создан государственным предприятием «Прозорро.Продажі» по инициативе Минекономики и поддержки Министерства цифровой трансформации Украины.

Суть

Партнеры разработали IT-систему, позволяющую подавать заявки как предприятиям, нуждающимся в перемещении, так и компаниям, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы. Платформа позволит не только собирать и прорабатывать такие запросы, но и мониторить онлайн процесс переезда, который будут реализовываться Министерством экономики совместно с Мининфраструктуры, государственными предприятиями «Укрзалізниця» и «Укрпошта», и другими участниками. В проекте также принимает участие Microsoft, предоставившая в пользование облачные сервисы в рамках общей программы поддержки государственных органов и бизнеса. Это позволило обеспечить инфраструктуру решения по автоматизации процессов релокации украинских предприятий.

Для взаимодействия в помощи бизнеса и развития платформы «Прозорро.Продажі» уже подписали меморандум с первой военной администрацией — Львовской ОВА. Всего к программе уже присоединились 14 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Киевская, Днепропетровская, Черкасская, Полтавская и Кировоградская.

«Наша цель — цифровизировать и организовать процесс перемещения, осуществляемый Минэкономики, Мининфраструктуры, Укрпошта, Укрзалізниця, ОВА/ВГА и другие госпредприятия, а также предоставить компаниям и учреждениям, имеющим свободные мощности для предоставления в аренду предприятиям с пораженными войной зон, возможность публиковать публичные объявления об этом на единственном ресурсе. Приобщившись к инициативе по релокации предприятий, мы стремимся помочь бизнесу успешно переехать из зоны боевых действий и возобновить работу в пользу экономики страны. Поэтому бизнесы, нуждающиеся в сохранении производства и перевозке его в другие регионы, уже могут подавать заявки через платформу. Мы также благодарны нашим партнерам, в частности, E-Tender и e-Docs, за активное сотрудничество в быстром развертывании необходимого для управления релокацией IT-продукта», Дарина Марчак, первый заместитель директора ГП «Прозорро.Продажі».

Для кого платформа

бизнеса, подавшего заявки на релокацию;

компаний, желающих помочь предприятиям с релокацией;

представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.п.

Как подать заявку

Подать заявку на релокацию можно на сайте проекта. Вскоре список таких маркетплейсов расширится и появится на сайте «Прозорро.Продажі». Использование платформы для всех пользователей бесплатно. Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, готовые предоставить для этого помещения или другие активы.

Как сообщают в Минцифре, за месяц из зоны боевых действий были эвакуированы 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.