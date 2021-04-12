В Україні цього літа стартують офіційні продажі електромобіля Nissan Leaf

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Компанія «Ніссан Мотор Україна» повідомила про офіційний старт продажів цього літа Nissan Leaf, що є одним з найпопулярніших електромобілів у світі.

«Оснащений передовими технологіями Nissan, оновлений Leaf вразить українських покупців та прихильників електромобілів і підніме планку на ринку електромобілів на новий рівень. Поєднуючи електричний двигун з нульовим рівнем викидів шкідливих речовин, оновлений Nissan Leaf – яскравий представник концепції «Nissan Intelligent Mobility» — пропонує нові якісні враження від водіння. З технологіями «Nissan Intelligent Mobility» клієнти Nissan відчуватимуть себе впевненіше за кермом і зможуть краще відчувати ситуацію навколо автомобіля. Чудовий інтер’єр не залишить нікого байдужим і даруватиме ще більше комфорту» — зазначили в «Ніссан Мотор Україна».

Зазначимо, що сьогодні Nissan Leaf є одним із світових бестселерів серед електромобілів, з більш ніж 500 000 проданими автомобілями.

Новини щодо комплектацій, цін та часу презентації Nissan Leaf в Україні обіцяють повідомити пізніше.

Перші чутки про можливість офіційного продажу в Україні електромобілів Nissan Leaf та Nissan Ariya з’явилися ще минулого року.

Джерело: Ніссан Мотор Україна