В Украине начались продажи смартфона OPPO A98 с SoC Snapdragon 695, 8/256 ГБ памяти и ценой 18 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина сообщила о выходе на украинский рынок нового смартфона среднебюджетного уровня OPPO A98.

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Эта модель оснащена 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Стандартная максимальная яркость составляет 550 нит, а под солнечным светом – 680 нит. В OPPO A98 используется процессор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Дополнительно можно установить SD-карту емкостью до 1 ТВ. Благодаря технологии расширения оперативной памяти, ее объем можно удвоить за счет неиспользованного хранилища.

На задней панели расположена основная камера на базе 64-мегпиксельного сенсора. Дополнительно доступны 2-мегапиксельный модуль оценки глубины сцены и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея содержит 32-мегапиксельный сенсор.

Смартфон OPPO A98 имеет батарею емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Полная зарядка батареи занимает 44 минуты. Технология OPPO Battery Health Engine позволяет аккумулятору поддерживать 80% начальной емкости после 1600 циклов зарядки и разрядки. Устройство имеет размеры 165,6х76,1х8,2 мм и вес 192 г.

В Украине смартфон OPPO A98 доступен в двух цветах: Мечтательном Синем (Dreamy Blue) и Холодном Черном (Cool Black). Цена составляет 17 999 грн. На период старта продаж до 11 июня покупателям предложат кэшбек в размере 3000 грн, который можно потратить на аксессуары и носимые гаджеты.