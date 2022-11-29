Кабмин освободил от налогов оборудование Starlink и анонсировал закупку большой партии из тысяч систем для «Пунктів незламності»

Правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозных пошлин и НДС — налоговые льготы теперь распространяются на оборудование Starlink, средства очистки воды и средства, а также запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов. Соответствующее решение было принято на заседании 29 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмена таможенной пошлины и НДС на Starlink

В начале ноября Кабмин упразднял пошлины и НДС на аккумуляторы, генераторы и другие товары, которые должны помочь пережить энергетический кризис. В то же время, в ГТСУ разъяснили, что льготы распространяются исключительно на юридических лиц, а для физических лиц ничего не меняется — порядок регулируется Разделом XII Таможенного кодекса Украины. Сегодня перечень товаров, временно освобождаемых от налогообложения (ввозной пошлины и НДС), расширился еще по нескольким позициям, включая средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink). В Минэкономики ожидают, что благодаря налоговым льготам соответствующая продукция станет дешевле примерно на 25%.

В то же время сегодня стало известно, что Starlink поднял цены для Украины: стоимость оборудования выросла с $600 до $700, а абонплата с $60 до $75.

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Каждому «Пункту незламності» по Старлинку

Правительство также сообщило о планах закупки крупной партии из тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые будут ввозиться без уплаты пошлины и НДС. Этими терминалами планируют обеспечить «Пункти незламності», которые начали разворачивать на прошлой неделе. Напомним, это специально оборудованные места на базе ГСЧС и других правительственных структур, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки. После запуска инициативы выяснилось, что не все локации с карты «Пунктів незламності» действительно работают, и почти нигде нет интернета. Пока чиновники активно работают над решением проблем.

«Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить старлинком. В настоящее время правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч старлинков для Украины. Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их наибольшее количество людей и организаций». фрагмент речи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства

Премьер-министр отметил ответственный бизнес, ранее приобщившийся к инициативе и отрыв собственные «Пункти незламності»— в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях. На днях «Укрзалізниця» сообщила о готовности обустраивать «Пунктів незламності» — на 16 крупнейших железнодорожных вокзалах готовят стационарные пункты обогрева, которые будут разворачиваться в течение часа в случае блекаута. Там можно будет не только согреться, но и зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом Starlink, получить первую медицинскую помощь.

О ситуации в энергосистеме Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, при условии дефицита в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы потребители получали электричество не менее 5-6 часов в сутки.

Два ключевых компонента, чтобы ситуация улучшилась – мощная противовоздушная оборона, способная защитить наше небо, и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования. Что касается ПВО, то за последний месяц, как отмечает премьер-министр, есть существенный прогресс — прежде всего, благодаря поставкам современных западных систем. В то же время, США и партнеры из ЕС помогают Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры. К примеру, только Литва передала нам 114 трансформаторов.