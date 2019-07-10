В США уже насчитывается 20 тыс. зарядных станций для электромобилей, больше всего их в Калифорнии, Флориде и Техасе [инфографика]

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Министерство энергетики США сообщило, что данная страна достигла отметки в 20 тыс. зарядных станций для электромобилей, которые содержат 68 тыс. зарядных портов. Из этого количества 16% или 10,86 тыс. портов относятся к скоростным зарядным станциям.

Отметим, что два года назад в США насчитывалось порядка 16 тыс. зарядных станций с 43 тыс. портами, так что динамика развития зарядной инфраструктуры демонстрирует достаточно высокие показатели.

Если говорить об отдельных штатах, то ожидаемо лидером по количеству зарядных станций практически с семикратным отрывом от ближайших преследователей стала Калифорния (22,62 тыс. зарядных портов, из которых 19,55 — Level 2). Калифорния получила треть зарядных портов от их общего количества в США или в два раза больше, чем остальные лидеры рейтинга Флорида, Техас и Нью-Йорк вместе взятые.

Отметим, что Министерство энергетики США учитывает все публичные зарядные станции, включая коммерческие, частные и установленные владельцами гостиниц, магазинов и т.д.

Напомним, что сеть Electrify America установила в США первые зарядные станции мощностью 350 кВт, но на рынке пока нет совместимых с ними электромобилей. В свою очередь «ДТЭК» установил станции скоростной зарядки электромобилей STRUM мощностью 50 кВт на трассах Киев-Львов и Киев-Одесса и обещает довести количество фирменных зарядок до 23 штук до конца лета.

Источник: Electrek