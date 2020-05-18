В Верховную Раду внесли два законопроекта, которые стимулируют создание производства электромобилей в Украине и продлевают льготы для покупателей





В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроекты №3476 и №3477, которые предусматривают создание в Украине условий для строительства отечественных легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и спецтехники с электрическими двигателями. Кроме того, законопроекты значительно расширяют и льготы для покупателей электромобилей, которые получат временную налоговую скидку по НДФЛ и освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Авторы законопроектов отметили, что в Украине существует достаточный промышленный потенциал для производства электрического автотранспорта: пять автобусных заводов, один завод грузовых автомобилей, имеющиеся мощности по производству около 300 тыс. легковых автомобилей на трех заводах. Все эти факторы обуславливают возможности для использования Украины в качестве лоу-кост производственной площадки для производства электротранспорта, однако пока государственная поддержка заключается скорее в стимулировании импорта электромобилей, а не их производства в нашей стране.

«Законопроект разработан с целью стимулирования развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, что позволит, за счет включения в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей, создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны. Основные задачи законопроекта заключаются в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулировании спроса на электрический транспорт» — указано в пояснительной записке к законопроектам.

Согласно законопроектам, до 31 декабря 2028 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлины оборудование и комплектующие, предназначенные для собственного производства электротранспорта, а до 31 декабря 2033 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, полученный от реализации электромобилей, электродвигателей, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств.

Кроме этого, до 31 декабря 2025 года продолжается освобождение от НДС электромобилей (в данный момент льгота действует до 31 декабря 2022 года) и добавляются в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, электробусы, электрогрузовики и электроспецтехника. При закупке транспортных средств через систему публичных закупок (до 2030 года) доля ТС с электрическими двигателями должна быть не ниже 50% от общего количества приобретенных ТС.

Депутат Верховной Рады Роберт Горват, который выступил соавтором обоих законопроектов на своей странице в Facebook отметил, что эти шаги позволят создать в Украине условия для развития рынка и строительства электромобилей и дадут новую жизнь отрасли автомобилестроения в целом.

«Наши законопроекты №3476, №3477 позволят привлечь инвестиции в производство электроавтомобилей (легковых, грузовых, спецтехники и др.), зарядных устройств, комплектующих изделий к ним. Более того, они будут стимулировать спрос на автобусы, легковые и грузовые автомобили с электродвигателями, дадут возможность Украине стать участником европейского електромобільного рынке и одновременно будут делать электромобили мировых производителей более дешевыми и более доступными для украинцев», — написал депутат.

Депутаты напомнили, что введение льготного налогообложения увеличило количество ввозимых автомобилей на электротяге с 1706 единиц в 2016 году до 3210 единиц в 2017 году и до 5557 единиц в 2018 году. В 2019 году было зарегистрировано 7542 автотранспортных средства на электротяге, а за первый квартал 2020 года — 1700 электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее.

Напомним, что скоро в Украине начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей, легковые модели получат серию Z*, Y*, электротакси — T* и желтый фон и т.д.

Источник: Autoconsulting, Верховная Рада Украины (1, 2)