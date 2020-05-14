В Украине скоро начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей, легковые модели получат серию Z*, Y*, электротакси — T* и желтый фон и т.д.

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«Электромобильный» закон №10405, в котором помимо прочего предусмотрено внедрение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей был подписан осенью прошлого года и вступил в действие в самом начале текущего года. Тем не менее, только сейчас появилась информация о том, какой именно вид будут иметь такие номерные знаки.

Данные опубликовал один из авторов проекта и заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин на своей facebook-странице.

Он уточнил, что согласно стандарту ДСТУ 4278: 2019 будут предусмотрены отдельные серии для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта.

Интересно, что в номерах для электромобилей будут использоваться не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. К примеру, электромобили получат сочетания вида Z*, Y* электромобили-такси — сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы — свою серию и т.д.

Соавтор проекта Алексей Рябчин выразил надежду, что увидеть новые зеленые номера на улицах Украины можно будет уже в ближайшее время, после окончания карантина и начала нормальной работы СЦ МВД, которые занимаются оформлением транспортных средств.

Напомним, что из-за того, что до 12 мая СЦ МВД не оформляли б/у автомобили, в апреле украинцы купили всего 38 электромобилей, что в 14 раз меньше, чем годом ранее.

Источник: Facebook Алексея Рябчина