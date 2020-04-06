За первый квартал 2020 года украинцы приобрели 1700 электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее





Ассоциация «Укравтопром» рассказала о результатах продаж электромобилей в Украине за третий месяц текущего года. В марте украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 штук, коммерческих — 23 штуки. Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих — почти на 40%.

Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. А их постановка на учет в Украине была приостановлена в связи с карантином по поводу коронавируса.

В сегменте легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.). В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 штук.

Лидером украинского рынка электромобилей остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 47 регистраций, причем из этого количества только один автомобиль был новым. Третьим по популярности стал Tesla Model 3 с результатом 32 электромобиля (все — бывшие в употреблении).

Подержанные Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке Audi E-Tron, за месяц сразу 17 электрических Ауди (все новые), обрели в Украине своих владельцев.

Всего же по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Источник: Укравтопром