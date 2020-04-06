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За первый квартал 2020 года украинцы приобрели 1700 электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее

За первый квартал 2020 года украинцы приобрели 1700 электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее

За первый квартал 2020 года украинцы приобрели 1700 электромобилей, что на треть больше, чем годом ранее


Ассоциация «Укравтопром» рассказала о результатах продаж электромобилей в Украине за третий месяц текущего года. В марте украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 штук, коммерческих — 23 штуки. Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих — почти на 40%.

Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. А их постановка на учет в Украине была приостановлена в связи с карантином по поводу коронавируса.

В сегменте легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.). В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мерами, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 штук.

Лидером украинского рынка электромобилей остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все б/у) получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 47 регистраций, причем из этого количества только один автомобиль был новым. Третьим по популярности стал Tesla Model 3 с результатом 32 электромобиля (все — бывшие в употреблении).

Подержанные Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и у коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке Audi E-Tron, за месяц сразу 17 электрических Ауди (все новые), обрели в Украине своих владельцев.

Всего же по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Источник: Укравтопром

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