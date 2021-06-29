В Windows 11 появилась функция Dynamic Refresh Rate, позволяющая увеличить автономность ноутбуков с высокочастотными дисплеями





Корпорация Microsoft внедрила в новой операционной системе Windows 11 новую функцию Dynamic Refresh Rate (DRR). Она позволит динамически оптимизировать частоту обновления изображения. Тем самым можно будет увеличить продолжительность автономной работы ноутбуков и обеспечить высокую частоту в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Некоторые ноутбуки сейчас комплектуются дисплеями с частотой обновления изображения 120 Гц и выше. Это позволяет выводить более плавное изображение при прокрутке, анимации и рукописном вводе. Но в то же время использование более высокой частоты обновления сказывается на времени автономной работы.

В Windows 10 на ноутбуке приходится выбирать между частотой 60 Гц и 120 Гц, и это статичный выбор. Но в Windows 11 предлагается функция DRR, которая позволит ноутбуку динамически регулировать частоту обновления.

«Это означает, что Windows 11 будет плавно переключаться между более низкой и высокой частотой обновления в зависимости от того, что вы делаете на своём ПК», — заявляют в Microsoft.

Данная функция будет работать на ноутбуках с дисплеями, которые поддерживают частоту обновления 120 Гц или выше. При выполнении базовых задач, таких как написание электронных писем или ввод текста в документах, частота обновления изображения будет ограничена на значении 60 Гц. Но при необходимости рисования или в случае прокрутки сработает функция DRR, и частота изображения повысится до 120 Гц. Для работы этой функции потребуется, чтобы она была реализована на уровне приложений. Пока что для предварительной версии Windows 11 функция DRR ограничена лишь пакетом Office и только режимом прокрутки. Кроме того, приложения Office, Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard, Microsoft Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, Microsoft Sticky Notes, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft To Do и Inkodo также будут поддерживать DRR для рукописного ввода.

Функцию Dynamic Refresh Rate (DRR) не следует путать с Variable Refresh Rate (VRR). Дело в том, что DRR не применяется к играм, а ориентирована исключительно на приложения Windows. Эта функция будет работать только на ноутбуках с дисплеями с частотой 120 Гц или выше, работающими под управлением ОС Windows 11. Для её работы также потребуется иметь новый графический драйвер (WDDM 3.0). Microsoft сотрудничает с разработчиками драйверов, чтобы реализовать поддержку DRR на различных устройствах с предварительной версией Windows 11.

Источник: The Verge