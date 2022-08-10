Великобритания будет использовать умные часы и распознавание лиц для контроля мигрантов с судимостями — The Guardian

По данным The Guardian, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции Великобритании намерены использовать умные часы с функцией распознавания лиц для мигрантов с судимостью. Такое сканирование лиц планируется проводить до 5 раз в день. Эти новшества должны вступить в силу осенью, а на их реализацию планируется выделить £6 млн (около $7,25 млн), хотя неизвестно, сколько часов будет выпущено и сколько будет стоить каждое устройство.

Британская технологическая компания Buddi Limited создаст «нестандартные устройства» для наблюдения за «конкретными группами» в рамках программы Home Office Satellite Tracking Service. На сайте компании сказано, что она занимается созданием носимых на запястье устройств и устройств с клипсами, которые позволяют уязвимым людям предупреждать других в случае чрезвычайной ситуации. Носимые устройства также имеют функцию обнаружения падения и определения местоположения, которые отслеживают поведение владельцев.

План Министерства внутренних дел предусматривает «ежедневный мониторинг лиц, подлежащих иммиграционному контролю». При этом будет требоваться постоянное ношение браслета на щиколотке или умных часов. Система будет требовать от пользователя фотографировать себя на камеру умных часов до пяти раз в день. Изображения будут сверяться с биометрическими изображениями лица, хранящимися в системах Министерства внутренних дел. При этом любые неудачные проверки потребуют ручной проверки.

Схема позволит Министерству внутренних дел отслеживать кого-либо в режиме 24/7. Данные о местоположении будут записываться, а имена, даты рождения, гражданство и фотографии будут храниться в течение 6 лет. Также ожидается, что носителям таких часов предстоит подчиняться правилам комендантского часа и запретных зон.

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Отмечается, что часы будут переданы правонарушителям-иностранцам, осуждённым за уголовное преступление, а не конкретным группам, таким как просители убежища.

Источник: techspot